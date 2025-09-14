Este domingo se disputa la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los albos buscan su único título de la temporada en su año del centenario.

Pero el entrenador Fernando Ortiz tiene tres bajas importante para este compromiso, quienes también se perderán lo que resta de la campaña en la Liga de Primera.

Se trata de tres lesionados que tuvieron que pasar por el quirófano. Estos son el defensa Alan Saldivia, el lateral Óscar Opazo y el extremo Alexander Oroz.

El zaguero uruguayo fue el último en entrar al pabellón esta semana por una rebelde pubalgia, por la que fue infiltrado.

Le sigue el Torta Opazo que presentó una menisectomia interna en la rodilla izquierda, siendo operado el pasado martes.

Mientras que el Flecha Oroz ya lo hizo hace unas semanas por una rotura en el tendón bíceps femoral, siendo intervenido por el especialista español Jordi Puigdellívol.

En la previa de la Supercopa, desde Colo Colo optaron por la transparecia respecto a estas lesiones y entregaron un parte médico, con el detalle de cada una de estas situaciones.

Revisa el parte médico a continuación:

Parte médico entregado por Colo Colo.

¿A qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La Supercopa se disputa este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, la que será transmitida por TNT Sports Premium y por la plataforma de pago HBO Max.