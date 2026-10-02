En el Cacique se alistan para el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Chile y tienen un esperado regreso.

En Colo Colo volvieron a los entrenamientos para preparar el partido contra Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde se encontraron con una grata sorpresa.

Esto porque el Cacique contará con un importante regreso para la revancha contra los ‘Hijos del Temporal’, luego de haber obtenido una ventaja de 1-0 en la ida en el sur.

Para la vuelta, el entrenador Fernando Ortiz recupera a una de las figuras y titulares indiscutidos, como lo es el defensa uruguayo Joaquín Sosa.

El zaguero de 24 años entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros luego de un mes completo al margen, debido a un edema en el cojinete graso talar del pie izquierdo.

El técnico argentino esperaba contar con el charrúa para la visita a Puerto Montt del pasado martes, pero no alcanzó a estar al cien por ciento para el viaje a la Región de Los Lagos.

Joaquín Sosa se recuperó de su lesión. (Foto: @colocolooficial)

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Ahora ya estaría en perfectas condiciones y a disposición del Tano Ortiz, al menos para ir como alternativa al banco de suplentes.

Con ello, el estratega de 48 años suma una pieza clave, considerando también las ausencias de los defensas Jonathan Villagra e Iván Román, que se encuentran con la Selección Chilena en la gira por Norteamérica.

¿Cupándo es el partido de Colo Colo vs. Puerto Montt?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputa el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

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El vencedor de esta llave pasará a semifinales, donde enfrentará al ganador del duelo entre O’Higgins de Rancagua y Deportes Concepción.