El recordado DT albo aplaudió lo hecho por Gedeón Díaz en el triunfo contra Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Colo Colo se impuso en el clásico y derrotó 3-0 a Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera. El conjunto popular aprovechó su localía y minimizó la actuación de su rival de turno.

Por esto, Claudio Borghi reaccionó y se rindió ante una de figuras del elenco albo. A través de los micrófonos de Radio Futuro, reveló su ilusión por un canterano del cuadro de Macul.

¿A quién elogió? Le dedicó palabras a Gedeón Díaz. El extremo de 18 años fue desde el arranque en el Estadio Monumental y sorprendió por su gran personalidad a tan corta edad.

“Me pareció un clásico donde Universidad Católica manejó en cierto momento la pelota, pero nunca con resultados. Yo me quedé con una buena imagen del chico Gedeón Díaz“, comentó el retirado DT.

Sobre la misma línea, agregó: “Tiene cositas muy interesantes (…) Eso es típico de los juveniles, que como les exigen tantas responsabilidades, dejan de serlo. Colo Colo jugó un buen partido”.

Claudio Borghi destacó a Gedeón Díaz en Colo Colo. (Foto: Colo Colo)

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Claudio Borghi aprueba a Colo Colo

Finalmente, Bichi -como se le apoda- entregó sus percepciones del duelo disputado este domingo 22 de noviembre. Para él, Fernando Ortiz y compañía no pasaron mayores zozobras.

“Una defensa que jugó bien y no tuvo por dónde. Lo que sí me preocupa es lo de Universidad Católica, que defensivamente la pasó mal teniendo cuatro centrales“, concluyó.