Manuel de Tezanos se deshace en elogios por este jugador en Colo Colo: “Es muy interesante”

Colo Colo vive un gran presente dentro del fútbol chileno en esta temporada, en donde los ‘Albos’ son líderes por amplio margen dentro de la Liga de Primera y además están a un paso de poder consolidar su clasificación a las semifinales dentro de la Copa Chile.

Dentro de lo que fue esta recta final de esta última competencia, el entrenador Fernando Ortiz le dio la gran oportunidad de mostrarse a varios jugadores jovenes en el ‘Popular’, los que aprovecharon esta chance y hoy asoman como nuevas variantes para lo que es esta recta final del año.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Balong’ en Youtube, en la que destacó lo que ha sido la aparición del joven mediocampista, Gedeón Díaz, quien ha tenido una gran irrupción desde su debut, donde se ha hecho notar con goles y asistencias para su equipo.

“Gedeón Díaz es un jugador muy interesante, tiene buen uno contra uno y pensando en que Colo Colo necesita más profundidad por los costados”, declaró el comunicador.

Díaz suma elogios en Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, de Tezanos siente que Díaz puede ser un gran nombre para darle un enfoque mucho más ofensivo al puesto de carrilero en Colo Colo, en el que con su gran proyección, puede ser un gran aporte para el ‘Cacique’.

Publicidad

“De hecho, ha participado en los goles, ha hecho gol y ha participado en otros goles también, el perfil de un atacante como carrilero lo está pensando Ortiz en darle un perfil más ofensivo a esa posición”, cerró.

En Síntesis