Colo Colo sufrió una dura derrota dentro del Campeonato Nacional por la segunda fecha, en la que los ‘Albos’ cayeron por la mínima ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental y además, sufrieron con la nueva lesión de Arturo Vidal, quien encendió alarmas.

Ante esta situación, el mismo jugador en las últimas horas conversó con sus seguidores en su cuenta de ‘Kick’ y entregó detalles a lo que fue esta molestia que lo sacó del partido ante los ‘Rancagüinos’.

“Con mi lesión estoy ahí, ando con un dolorcito allá atrás y se me apretó un poco, pero ya mañana (hoy) se podría decir como estoy. No me he hecho exámenes todavía, me revisaron y tengo un poquito de dolor, ya mañana (hoy) veremos con más tranquilidad, pero vamos bien, vamos avanzando”, comenzó señalando Vidal.

Siguiendo en esa línea, el ‘King’ es claro en indicar que esta lesión que sufrió ahora no es la misma que lo tenía alejado de las canchas anteriormente, en la que dicha molestia era mucho más delicada que la que tiene hoy en día.

Vidal enciende alarmas en Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo importante es que del otro dolor que tenía en el soleo era más complicado, pero ahora ya me recuperé gracias a dios de eso. Es así esto, lo importante es que queda tiempo”, explica.

Casi descartado para el próximo duelo de Colo Colo

Finalmente, Vidal fue consultado sobre si estaría presente para el partido ante Huachipato, en la que fue bastante sincero con los hinchas e indicó que es muy dificil que pueda estar junto al equipo, ya que esperará tener una buena recuperación.

“No, el domingo yo creo que no voy a estar, faltan días, pero no creo, voy hacer todo lo posible. Tenemos equipazo, tenemos buen equipo y con los chiquillos pensamos que él que está mejor, tiene que estar, tampoco hay que arriesgar, este año vienen muchas cosas importantes”, finalizó.