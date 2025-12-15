Rosario Central oficializó este lunes la llegada de Jorge Almirón como su nuevo director técnico, marcando así el inicio de una nueva etapa tras la reciente salida de Ariel Holan. El entrenador argentino vuelve al fútbol de su país luego de su paso por Colo Colo, asumiendo el desafío de liderar al ‘Canalla’ en un escenario cargado de expectativas y polémica.

La confirmación de Almirón se produce apenas días después de la abrupta salida de Holan, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos y un clima enrarecido tras el cierre de la temporada.

La dirigencia rosarina se movió con rapidez para cerrar al nuevo DT, apostando por un nombre con experiencia en clubes grandes y con recorrido tanto a nivel local como internacional.

Jorge Almirón es presentado como nuevo DT de Rosario Central (Foto: Captura Rosario Central)

El arribo del exentrenador de Boca Juniors y Lanús no está desligado del controvertido contexto que rodea a Rosario Central, luego del título de campeón otorgado por la AFA, decisión que generó fuertes debates y críticas en el fútbol argentino. Ese campeonato, calificado por muchos como polémico, terminó siendo un punto de quiebre que aceleró cambios internos en el club.

En ese escenario, el exDT del ‘Cacique’ asume con la misión de ordenar el plantel, sostener el protagonismo deportivo y darle estabilidad a un proyecto que viene siendo cuestionado tanto dentro como fuera de la cancha. Su estilo de juego y manejo de camarín serán claves para afrontar un semestre que se anticipa exigente, con presión constante sobre resultados y funcionamiento.

