En Colo Colo, ponen atención a lo que pueda suceder en los próximos días, ya que podrían llegar importantes ofrecimientos por algunas de sus figuras, principalmente del fútbol argentino.

Un nombre que está siendo sondeado en este mercado de fichajes es el volante ofensivo Claudio Aquino, pues Vélez Sarsfield tendría la intención de repatriar al jugador de 34 años.

Pero también corrió el rumor que Rosario Central tendría en carpeta al segundo sueldo más alto del Cacique, considerando que el entrenador Jorge Almirón acaba de ser oficializado en el ‘Canalla’.

Y el ex DT de Colo Colo efectivamente habría solicitado a la dirigencia hacer los esfuerzos por una figura del cuadro popular, pero no sería Aquino.

Según información de Radio ADN, el jugador que pidió Almirón en Rosario Central es otro titular indiscutido de los albos.

Se trata del mediocampista Vicente Pizarro, quien es uno de los futbolistas que en Macul tienen en la vitrina, junto a Lucas Cepeda y Alan Saldivia, buscando hacer caja luego de una temporada para el olvido.

Pero el Vicho Pizarro no solo estaría en carpeta de Rosario Central, ya que también estaría siendo seguido por Athletico Paranaense de Brasil.

Jorge Almirón tiene en la mira a Vicente Pizarro para reforzar a Rosario Central. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

