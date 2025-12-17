La posibilidad de que Claudio Aquino vuelva al fútbol argentino comenzó a sonar con fuerza después de la llegada de Jorge Almirón a Rosario Central. El exentrenador de Colo Colo habría pedido al volante ofensivo como uno de sus primeros deseos para reforzar al cuadro ‘Canalla’. Sin embargo, desde Macul la respuesta fue clara y directa, lejos de cualquier negociación abierta.

Según informó el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, en el Monumental no existe ni la mínima intención de desprenderse del mediocampista argentino. La dirigencia considera que el exVélez sigue siendo una apuesta vigente y un jugador capaz de entregar mucho más en la temporada 2026, por lo que descartan por completo escuchar ofertas en este mercado de pases.

“La postura dirigencial es no dejar partir a Claudio Aquino. Saben que es un jugador que puede dar y que es la gran inversión que hicieron en el anterior mercado de pases”, explicó Arrieta, dejando en evidencia que el club pretende sostener el proyecto que lidera Fernando Ortiz. En otras palabras, la respuesta de Colo Colo a Rosario Central fue un verdadero portazo para quien fuera su anterior entrenador.

Colo Colo no pretende desprenderse de Claudio Aquino en este mercado de fichajes (Foto: Photosport)

Aquino, que llegó a comienzos de 2025 tras un largo seguimiento de la gerencia deportiva, todavía es considerado pieza clave en el plan del cuerpo técnico. Si bien su primera campaña estuvo marcada por altos y bajos, en el club confían en que el volante podrá mostrar su mejor versión con una pretemporada completa y un equipo más consolidado.

No se mueve de Macul: Claudio Aquino continuará siendo jugador de Colo Colo

Para Almirón, su exdirigido era un nombre ideal para potenciar la creación de juego en Rosario Central, especialmente en un año en que el cuadro ‘Canalla’ busca levantarse tras un convulsionado cierre de temporada en donde fueron decretados campeones con polémica por la AFA.

En Pedrero defienden el proyecto y creen que soltar a Aquino sería un error deportivo y económico. Además, el club no está en condiciones de desprenderse de otro jugador clave en plena reconstrucción del plantel, más aún considerando que Ortiz pidió reforzar y no desarmar su columna vertebral.

Así, el volante argentino continuará vistiendo la camiseta del ‘Cacique’ en 2026, cerrándole la puerta al llamado de Almirón y manteniéndose como una de las grandes cartas ofensivas de Colo Colo para la próxima temporada.

DATOS CLAVE

El volante Claudio Aquino continuará en Colo Colo durante la temporada 2026 pese al interés desde el exterior.

El técnico Jorge Almirón solicitó el fichaje del mediocampista argentino para reforzar a Rosario Central.