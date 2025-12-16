En las últimas horas, el entrenador argentino, Jorge Almirón fue oficializado como nuevo director técnico de Rosario Central tras la salida de Ariel Holan, en la que volvía a dirigir tras los fue su polémica salida de Colo Colo a mitad de temporada.

Ahora, el experimientado DT argentino se enfoca en lo que es su nuevo gran desafío con el ‘Canalla’, en la que para el 2026 tendrá la posibilidad de disputar la Copa Libertadores y buscará dar que hablar en la Liga de Argentina.

Ya pensando en lo que es este mercado de pases, en las últimas horas una importante noticia se dio desde el otro lado de la cordillera, en la que indicaron que Jorge Almirón estaría tras los pasos de este jugador de Colo Colo.

Almirón sueña con el fichaje de Aquino

El jugador de Colo Colo con el que sueña Jorge Almirón para Rosario Central pensando en el 2026 es con el volante argentino, Claudio Aquino, quien sería su gran anhelo para este mercado de pases.

Rosario Central pone los ojos en Claudio Aquino | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista argentino, Lucas Calatroni en su cuenta de ‘X’, quien indicó que el primer jugador que Almirón pidió para Rosario Central fue Claudio Aquino para el 2026.

“Me cuentan que el primer jugador que pidió Jorge Almirón como refuerzo para el 2026 es Claudio Aquino. El entrenador ya conoce al futbolista, fue quien lo llevó a Colo Colo tras su gran paso en Vélez. Además, Pablo Del Río, es el representante de ambos“, declaró.

Ante esta situación, sin duda que los próximos días podrían ser muy importantes para poder definir lo que podría ser este interés, en la que se verá si Rosario Central se acercará a Colo Colo para buscar el fichaje de Claudio Aquino.

