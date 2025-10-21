En Colo Colo ya se alistan para lo que será la inminente partida de una de sus figuras al fin de la temporada, quien desde hace varios mercados está siendo seguido desde el extranjero y es uno de los mayores activos del cuadro popular.

Se trata del defensa Alan Saldivia, quien viene saliendo de una rebelde pubalgia por la que tuvo que pasar por el quirófano, y ahora podría estar teniendo sus últimos meses en el Estadio Monumental.

Esto porque el defensa uruguayo continúa en la órbita de clubes de la Major League Soccer (MLS), quienes esta vez vendrían decididos a llevárselo a Norteamérica.

Así lo anunció este martes el periodista Rodrigo Gómez en Radio Cooperativa, quien además indicó que esta vez en Macul no verían con malos ojos enviarlo a préstamo con un cargo y opción de compra.

Si bien en la última ventana de pases se resistieron a esta posibilidad, esta vez sería distinto ante la necesidad del Cacique de hacer caja, luego de una temporada para el olvido, donde no ha conseguido ninguno de sus objetivos.

Alan Saldivia podría partir de Colo Colo en el próximo mercado. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Los interesados en el fichaje de Alan Saldivia

Cabe recordar que el primer interesado en los servicios de Saldivia había sido el Orlando City de Estados Unidos, elenco que envió una carta de intención, pero que no fue aceptada por Colo Colo en 2024.

Mientras que en el último mercado de invierno el Houston Dynamo mandó una oferta formal por el préstamo más opción de compra, lo que finalmente no prosperó.

¿La razón? El Vancouver Whitecaps de la misma liga había inscrito al zaguero de 23 años en la lista de posibles fichajes, lo que frustró la operación y el equipo canadiense tampoco dio el siguiente paso.