Guillermo Paiva vuelve a estar en medio de la incertidumbre respecto a su futuro, ya que esta temporada nuevamente está a préstamo desde Olimpia, donde el año pasado fue cedido a Colo Colo y ahora en Junior de Barranquilla.

Cabe recordar que en el Cacique no quisieron hacer uso de la opción de compra de su pase, pues el delantero paraguayo solo aportó con cinco goles y cuatro asistencias en la campaña que los coronó campeones del Campeonato Nacional, Supercopa y alcanzando los cuartos de final en Copa Libertadores.

Ahora el jugador de 28 años está envuelto en un verdadero escándalo en Colombia, provocado por su representante, Regis Marques, quien anunció que no quiere que Paiva continúe en el Tiburón.

El escándalo que envuelve al ex Colo Colo en Colombia

Todo comenzó con declaraciones que dio el agente la semana pasada a la radio Monumental AM 1080 de Paraguay: “Todavía no tenemos ninguna propuesta de Junior, la idea es aprovechar lo mejor que se pueda para Olimpia”.

Pero más tarde, realizó un ataque al equipo colombiano ante el periodista Mariano Olsen, por una deuda en su comisión por el préstamo: “Junior tiene opción de compra con Olimpia, no con Paiva, o sea que va a depender de nosotros y yo no quiero que siga. Tengo propuestas mejores de Brasil. No pagaron la comisión del préstamo, raro pues, es un club serio”.

Todo esto no quedó ahí, ya que el propio Marques tuvo que salir a retractarse por estos últimos dichos a través de una historia en Instagram.

“Quiero aclarar el tema de Guillermo Paiva. Yo jamás decido solo las cosas, el jugador está contento con el club y la hinchada. Jamás nos buscaron por tema de opción de compra para que el jugador pueda decidir si se va o se queda”, publicó el agente.

Captura de la historia de Instagram de Regis Marques.

Actualmente, el atacante guaraní lleva 11 goles y cuatro asistencias con el cuadro caribeño, en el que está cedido hasta el 31 de diciembre. Mientras que con Olimpia tiene contrato vigente por todo el 2026.