A Colo Colo le resta un partido para dar por concluida una temporada para el olvido, en donde el equipo nunca se encontró dentro de la cancha y no lograron ninguno de los objetivos mínimos que se trazaron a principio de año.

Con un ojo puesto en una posible -y difícil- clasificación a Copa Sudamericana y otra en el Mercado de Fichajes de cara a la temporada 2026, en Blanco y Negro buscan conformar un plantel que pueda competir en el ámbito local el próximo año.

En los últimos días se ha hablado sobre una vuelta de Brayan Cortés y Daniel Arrieta contó la papa en TNT Sports: “Él solo fue por menos de 6 meses al equipo uruguayo y ahora tiene que presentarse en Colo Colo. Entiendo que esta cláusula y opción de compra que tiene Peñarol es de 1,4 millones de dólares”, dijo.

Arrieta complementa diciendo que “En Peñarol quieren que continúe Brayan Cortés, pero no tienen la billetera para pagar esos 1,4 millones. Ahí se complica la ecuación, porque Peñarol tendría que negociar con Colo Colo”.

En el cierre, el periodista asegura que Cortés no está ni ahí con regresa al Cacique: “Brayan Cortés quiere seguir en el extranjero y para él no es una alternativa real volver a Colo Colo. Si no se da la negociación y no le queda otra tendrá que regresar al Estadio Monumental, pero en sus planes está seguir en el extranjero”, sumó.

¿Qué pasará con el futuro de Brayan Cortés? Desde Uruguay aseguran que su ciclo está terminado en el más grande de ese país, pero otras versiones indican que la dirigencia del ‘Manya’ buscará negociar con Colo Colo para que siga en el país oriental.

