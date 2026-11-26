El exentrenador de Colo Colo y referente del cuadro popular, se refirió a la gran polémica tras la decisión de Blanco y Negro con el King.

En Colo Colo han decidido seguir postergando la renovación de Arturo Vidal y los hinchas albos se empiezan a inquietar, pues el capitán del Cacique termina contrato a fines de diciembre, pero en Blanco y Negro definieron otras prioridades.

Así lo dieron a conocer el miércoles el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa y el director de fútbol Jaime Pizarro, este último puso sobre la mesa que están contra el tiempo para definir la continuidad de otros nombres, como el goleador Maximiliano Romero, pues tienen hasta el 1 de diciembre para avisar a Argentinos Juniors su harán uso de la opción de compra.

Inmediatamente empezaron los cuestionamientos a la dirigencia de la concesionaria, pero también hay voces que salieron a respaldar esta decisión.

Uno de ellos fue el exentrenador y comentarista deportivo Claudio Borghi, quien fue clave en los primeros años de Vidal en el club y que luego lo dirigió en la Selección Chilena.

La sincera opinión de Claudio Borghi sobre el caso Vidal

Para el Bichi, no es una falta de respeto hacer esperar al King unos días más. “Lo que tiene que pensar en este caso el dirigente, es la continuidad de un plantel por varios años. Esto no quiere decir que Vidal no tenga que renovar, todo lo contrario, yo digo tiene que renovar, pero primero tiene que usar la plata que tiene en las cosas que le va a dar bienestar a futuro”, comenzó diciendo en Picado TV.

“Yo no creo que sea una falta de respeto. No sé, Vidal es un gran jugador pero tampoco el club se va a hipotrecar por él, porque si gasta mucho dinero en él, deja de gastar en otro”, agregó.

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Arturo Vidal tiene que seguir esperando por su renovación en Colo Colo. (Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport)

Finalmente, Borghi identificó el principal obstáculo para comprometerse con el volante de 39 años en estos momentos: “Yo creo que acá la barrera es la edad de Vidal, no las condiciones de Vidal, no las cualidades de Vidal”.