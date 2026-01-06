Colo Colo se sigue moviendo a paso lento en el mercado de fichajes a la hora de contratar refuerzos. A las posibles partidas de Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia, los albos no han podido acelerar en la contratación de jugadores dado el complicado escenario económico que vive el club tras no clasificar a copas internacionales en 2026.

Uno que mira de cerca la situación que vive el Cacique es el exentrenador de los albos, Claudio Borghi, quien en conversación con Bolavip Chile, analizó la lentitud del club a la hora de confirmar fichajes.

“Me imagino que tendrán un problema económico, como ya lo ha dicho el presidente. El no participar en eventos internacionales te va a bajar un poco el presupuesto para el próximo año. Ahora si venden, evidentemente tienen que traer. No sé con qué urgencia, pero los jugadores que se podrían ir son jugadores titulares. El problema está en los tiempos. Los tiempos se van acortando. Vamos a ver qué puede hacer el entrenador con lo que tiene, con lo que le queda y con lo que le pueden traer”, señaló el Bichi.

Vicente Pizarro tiene los días contados en Macul: fichará en Rosario Central (Photosport).

Respecto a la salida de Salomón Rodríguez, quien tras un paupérrimo 2025 en Colo Colo decidió partir al fútbol uruguayo, el ‘Bichi’ dejó una tajante opinión: “El fútbol uruguayo no es que tenga dinero para pagar el cien por ciento de un jugador caro como es Salomón. No sé qué convenio tendrá con Colo Colo, pero deberían recuperar lo que han puesto. Ojalá que el chico pueda andar bien para ser vendido y recuperar. Porque si no, empiezas a gastar jugadores, te queda un gasto fijo mensual y no recuperas la venta del jugador”.

“No sé si Rosario Central es más grande que Colo Colo”

El exentrenador de La Roja también tuvo palabras para la inminente partida de Vicente Pizarro, quien está muy cerca de convertirse en refuerzo de Rosario Central tras expresa petición de Jorge Almirón. En esa línea, el comentarista de ESPN le dejó un fuerte aviso al ‘Vicho’.

“Rosario es un club grande importante. Ha tenido algunos inconvenientes ahí en los últimos tiempos, con este torneo que le dieron una copa donde no estaba previsto. Pero bueno, está Almirón, hay buenos jugadores, está Ángel Di María, es un club bien interesante, de los más fuertes de Provincia… No sé si es más grande que Colo Colo, ahí tengo dudas, pero creo que no, pero bueno, va a un fútbol que es importante, él va a buscar un camino”, cerró.