El jueves fue el día del estreno oficial de Colo Colo en la temporada 2025, con un empate 2-2 ante Deportes Limache por la primera fecha del Grupo B en la Copa Chile.

Este resultado no dejó nada contento a los albos, que venían de ser el campeón del fútbol chileno. Pese a aquello, en el entorno hay una voz autorizada que confía en el proyecto del entrenador Jorge Almirón.

Se trata de Gabriel Coca Mendoza, exfutbolista histórico del cuadro popular, quien en diálogo con BOLAVIP le bajó la gravedad al asunto.

“No, creo que están en la puesta a punto. Yo creo que eso no marca el parámetro de lo que va a ser Colo Colo. Claramente Limache es la motivación de un equipo que ascendió, que hace historia y eso es bueno para el fútbol. Pero Colo Colo no es el verdadero rendimiento”, comenzó diciendo.

“Creo que cuando estén afinadas las piezas, cuando ya esté todo marchando como tiene que ser en regla, Colo Colo se armó y se ven cosas bastante buenas“, destacó Mendoza.

Este fue el equipo titular de Colo Colo para su estreno ante Deportes Limache. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Coca Mendoza confía en Arturo Vidal para elevar el rendimiento de Colo Colo

En la misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 apuntó que todavía falta ver a Arturo Vidal, quien estuvo suspendido para este primer partido de los albos.

“Bueno, hay que esperar la entrada de Arturo también, que le da otro plus al equipo. Y eso, cuando se afinen ya futbolísticamente, creo que Colo Colo va a estar en muy buen pie”, completó.