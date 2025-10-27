Colo Colo ha tenido una temporada 2025 del centenario para el olvido, en donde quedó eliminado en fase de grupos de Copa Chile, Copa Libertadores, no tiene ninguna chance al título en la Liga de Primera 2025 y, como si eso fuera poco, perdió la Supercopa ante Universidad de Chile.

El último episodio triste del centenario albo ocurrió el domingo 19 de octubre, cuando los albos cayeron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido. Si bien se pensaba que se intensificarían los entrenamientos parar salir del mal momento, Fernando Ortiz le dio dos días libres a los jugadores.

Arturo Vidal no ha destacado este 2025 con Colo Colo. | Foto: Photosport

En ese contexto, Arturo Vidal aprovechó el receso para viajar a Río de Janeiro, situación que no le gustó para nada a Gabriel ‘Coca’ Mendoza: “En esta situación actual, lo que se está viviendo en este Centenario lamentable Arturo ha tenido acciones o hechos que no han sido lo suficientemente importante para lo que es Colo Colo”, dijo en diálogo con Círculo Central.

Mendoza llama a Vidal a reflexionar por sus acciones: “Tiene que darle una vuelta, nosotros lo respetamos por todo lo que ha hecho y nos ha dado a Colo Colo, pero también él tiene que representar lo que es el club”, agregó.

Lo cierto es que no solo Arturo Vidal ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas, sino que el plantel entero de los albos. Los hinchas no están a gusto y la posibilidad de meterse a Copa Sudamericana se ve cada vez más lejana.

Colo Colo salta a la cancha

Colo Colo juega hoy lunes 27 de octubre a las 6 de la tarde por la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025, donde tendrá que recibir en el Estadio Nacional la visita de Deportes Limache en un duelo clave para las aspiraciones albas de clasificar a Copa Sudamericana.