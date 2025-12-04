En Colo Colo se vienen días decisivos, tanto en el plano deportivo como institucional, pues se definirá si competirán a nivel internacional el próximo año o no.

El Cacique buscará una milagrosa clasificación a Copa Sudamericana el próximo domingo en la última fecha de la Liga de Primera, donde no depende de sí mismo, ya que debe vencer a Audax Italiano en el Estadio Monumental y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense en Chillán.

Si el cuadro popular no logra esta hazaña para salvar una paupérrima temporada, se analizará la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

El técnico argentino llegó en septiembre para reemplazar al destituido Jorge Almirón, firmando un contrato hasta diciembre de 2026, pero con una cláusula de revisión al cierre de este torneo.

Esto abre la posibilidad que la dirigencia de Blanco y Negro le ponga fin anticipado al vínculo contractual si no se cumple el objetivo, que es meter a Colo Colo en una copa internacional.

Si bien hasta hace una semana el Tano Ortiz tenía más o menos asegurada su continuidad, ya que varios directores de la concesionaria estaban bastante conforme con su trabajo y manejo del plantel, la derrota del pasado viernes por 3-0 ante Cobresal sembró varias dudas.

Lo cierto es que si los albos no logran la clasificación a Copa Sudamericana, habrá una reunión extraordinaria de directorio en ByN la próxima semana, entre el martes 9 y miércoles 10 de diciembre.

En ella se revisaría esta cláusula y se tomaría una decisión respecto al futuro del DT de 47 años, aunque despedirlo no saldría gratis.

El monto con que Colo Colo debería indemnizar a Fernando Ortiz

Según lo estipulado en el mismo contrato, al hacer uso de esta cláusula tendrán que cancelar 200 mil dólares al estratega trasandino como indemnización. Esto equivale a 184 millones de pesos, aproximadamente.

Esto implicaría otro gasto en un año que la recaudación ha estado muy por debajo de lo esperado, incluso el club cerraría el 2025 con un déficit cercano a los 3 millones de dólares.

Fernando Ortiz podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo. (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

