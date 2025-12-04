En Colo Colo salió a la luz una compleja situación que estaría afectando la viabilidad financiera del proyecto deportivo e institucional, luego de un año del centenario que ha sido para el olvido.

Los albos han tenido varias pérdidas a lo largo de la temporada, al no conseguir ninguno de los objetivos, como no poder defender el título en la Liga de Primera, la temprana eliminación en Copa Chile y el fracaso en Copa Libertadores.

Esto sumado a la sanción impuesta por Conmebol tras la tragedia del 10 de abril en el Estadio Monumental.

Ante aquello, ayer (miércoles) El Mercurio dio a conocer que en Blanco y Negro tendrían un déficit cercano a los 3 millones de dólares, donde dos tercios sería una deuda con un factoring.

Esta jornada conversó con Radio ADN uno de los directores de ByN, Ángel Maulén, quien es uno de los cuatro representantes del bloque Vial/Ruiz-Tagle, siendo oposición a la actual administración de Aníbal Mosa.

En la instancia, el ingeniero civil adelantó que Colo Colo tendrá que vender a dos de sus principales figuras para salvar las finanzas de la concesionaria en este fin de año.

Los jugadores que Colo Colo se verá obligado a vender

Los señalados son nada más que el extremo Lucas Cepeda y el volante Vicente Pizarro, quienes ya han estado en el radar de clubes extranjeros en los mercados anteriores.

“La situación de Colo Colo financieramente está muy complicada, tenemos serios problemas para manejar de manera adecuada la caja. Dependemos de la venta de buenos jugadores como de Lucas Cepeda o Vicente Pizarro, para salvar adecuadamente este año”, mencionó Maulén.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro tendrán que ser vendidos en Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Pese a aquello, los problemas continuarían para la próxima temporada, donde dependen de una milagrosa clasificación a Copa Sudamericana en la última fecha del torneo nacional.

“Pero yo veo que está todo muy complicado y el próximo año se nos viene muy complejo”, completó el director opositor.

En síntesis