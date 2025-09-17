Nicolás Tagliani fue uno de los tantos jugadores que pasó por Colo Colo en el triste período de la quiebra a principios de los 2000. Sin embargo, su estadía en el “Cacique” no terminó de la mejor forma.

En aquellos años cuando el equipo era dirigido por Jaime Pizarro, él y Vicente Principano acapararon las páginas de los diarios locales tras ser detenidos tras presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

En diálogo con 24Horas.cl, el exjugador albo remarcó que: “Me hicieron el hazmerreír de todo. A Vicente lo detuvieron en Vitacura y al otro día salió en el diario que Tagliani y Principiano estaban ‘curados’. Lo real fue que a Vicente le salió 2,8° de alcohol. Yo sólo tomo Coca Cola y de vez en cuando me debo tomar una copa de vino, que tampoco me gusta, pero lo hago más para brindar y todas esas bolucedes”.

Asímismo, sostuvo que: “Pizarro me hizo cargo a mí de todo y yo creo que Colo Colo es el club donde peor lo pasé como futbolista. Pero mira tú lo que es la vida… Hoy tengo un montón de amigos de ese club y a mí la gente me trata de primera”.

“Todo ese plantel era majestuoso y hoy mismo tendrían que recordarlo, menos a los dirigentes que fueron unos chantas y al técnico (Jaime Pizarro), que se manejaba muy mal, no sé por qué”, cerró.

Luego de asegurar que en el “Cacique” fue donde peor lo pasó, el propio exjugador salió a aclarar aquella polémica frase.

Nicolás Tagliani aclara polémica frase

Al resonar tanto aquellas declaraciones, el propio Nicolás Tagliani salió a aclarar a través de sus redes sociales que su problema nunca fue con la gente que, según él mismo, lo recuerda como un jugador “humilde”.

“Lo único malo que viví en Colo Colo fue con el síndico y con el técnico de ese entonces, Jaime Pizarro. Soy muy apreciado por la gente por mi humildad y por cómo me caracterizo, por ir para adelante y por siempre decir la verdad”.

Asegura además que mantiene amistad con jugadores como Sebastián “Chamagol” González, Marcelo Pablo Barticciotto e incluso el histórico portero de La Roja, Claudio Bravo.

También desmintió rumores sobre aquella polémica que lo terminó sacando del popular: “Tengo 50 años y nunca probé lo que es la droga. Lo mío es la Coca-Cola, no me gusta ni el vino”.