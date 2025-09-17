En Colo Colo ya tienen su primer partido amistoso confirmado para el receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20, que se disputará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

En el Cacique desean al menos jugador tres encuentros durante este largo parón, donde una de las opciones era enfrentar a Cobreloa en Calama, lo que se cayó en los últimos días.

Pero en el sur de Chile pusieron el pie en el acelerador para que el cuadro popular vuelva a visitar la zona austral, lo que fue confirmado a través de las redes sociales del club anfitrión.

El amistoso que jugará Colo Colo en el sur

Se trata de Deportes Puerto Montt, el puntero de la Segunda División, que volverá a enfrentar a Colo Colo en un partido amistoso tal como ocurrió en 2024.

Este martes desde El Velero adelantaron que el partido se disputará el miércoles 8 de octubre en el Estadio Chinquihue, en horario por confirmar.

Cabe recordar que en julio del 2024 ambos elencos se vieron las caras en un partido de las mismas características en la capital de la Región de Los Lagos, con triunfo por 1-0 para los albos con gol de Cristián Zavala.

Este nuevo amistoso le servirá al entrenador Fernando Ortiz para plasmar su idea de su juego y probar alternativas de cara a la recta final de la Liga de Primera 2025, donde el único objetivo es meter a Colo Colo en copas internacionales.