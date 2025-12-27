Colo Colo sigue moviéndose en el Mercado de Fichajes y busca que Matías Fernández Cordero no sea el único refuerzo para la temporada 2026, donde los albos solo tendrán actividad en el plano local tras no clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Un nombre que ha sonado con fuerza en los últimos días es el de Daniel ‘Popín’ Castro, delantero de Deportes Limache quien estaría en la mira del Cacique pero que no sería tan fácil de incorporar pensando en el próximo año.

Popín Castro la rompió en Deportes Limache. | Foto: Photosport

Diversos trascendidos aseguran que el Cacique ofertó US$ 250 mil dólares por el jugador, montó que no dejó para nada satisfecho a los dirigentes de Deportes Limache. Ahora, dieron a conocer qué es lo que pide el cuadro de la Región de Valparaíso por el jugador.

Fue Cristián ‘Tomate’ Alvarado quien en el programa ‘El canal de Edson’ filtró que a Colo Colo le están pidiendo US$ 700 mil dólares estadounidenses por el 80% de la carta del jugador, cifra que se aleja mucho de la realidad que vive el Cacique.

Ahora, habrá que esperar a ver si Aníbal Mosa y compañía suben la puntería o desisten de ir por un jugador de 31 años que ha tenido una buena temporada buena en Primera División y que sería un misterio cómo puede llegar a rendir en Colo Colo.

