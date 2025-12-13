Colo Colo se encuentra activo en el Mercado de Fichajes, donde quiere concretar de manera rápida los refuerzos para la temporada 2026 y así empezar la pretemporada con todos sus elementos ya contratados.

Uno de los puestos que Fernando Ortiz puso como prioridad para reforzar son los laterales y defensores centrales, ya que el Cacique se desprendió de Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Mauricio Isla.

En esa línea, un jugador que nuevamente ha aparecido en la órbita del Cacique es Matías Catalán, chileno-argentino que milita en Talleres de Córdoba y que ahora aparece como opción para llegar al Estadio Monumental.

¿Bigote a Colo Colo? | Foto: Photosport

Uno que se ilusiona con el posible fichaje del ‘Bigote’ en Macul es Dante Poli, ex jugador de fútbol y conductor de programas en ESPN Chile: “Es un jugadorazo”, dijo sobre el jugador que ha sabido vestir los colores de la Selección Chilena.

Poli va un paso más adelante y alienta a Colo Colo a sacar la billetera e invertir en un jugador que en el fútbol chileno podría dar mucho de qué hablar: “Si hay un jugador que uno puede ir a invertir, es Matías Catalán”, complementó.

Ahora, solo queda esperar a ver si Blanco y Negro se sienta a conversar con Talleres de Córdoba por Matías Catalán o si finamente se decantan por opciones más económicas y que militen en el fútbol chileno.

En síntesis

Matías Catalán, jugador de Talleres de Córdoba, nuevamente aparece en la órbita de Colo Colo.

El DT Fernando Ortiz prioriza reforzar laterales y centrales tras la salida de cuatro defensores.