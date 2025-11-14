Colo Colo recibió un durísimo e inesperado golpe por parte del Tribunal de Disciplina. Los Albos fueron sancionados con cinco partidos sin recibir a su público debido a incidentes ocurridos en el clásico ante Universidad de Chile.

La sanción golpea duramente al equipo de futsal del ‘Cacique’, quienes notificaron de esta medida por parte de las autoridades a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.

Colo Colo futsal recibe inesperado mazazo por parte de las autoridades tras incidentes ante U. de Chile (Foto: Colo Colo futsal)

El comunicado de Colo Colo futsal

“Tras la apelación presentada por nuestra área jurídica, el Tribunal de Disciplina del Futsal ha ratificado la sanción de imponer al Club cinco (5) partidos sin público en todo encuentro que organice ANFP“, comenzaron diciendo.

A su vez, señalan que: “Esta medida se aplica a raíz de los hechos ocurridos en el encuentro disputado el 2 de noviembre de 2025, cuya organización estuvo a cargo de la ANFP”.

Sobre el encuentro ante los Azules agregan: “En lo deportivo, el órgano dictó que el segundo tiempo del partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile se debe reprogramar oportunamente, desestimando la solicitud del rival de quedarse con los 3 puntos del encuentro”.

“Nuestro Directorio reitera su plena disposición para trabajar conjuntamente con la ANFP y las autoridades, en la erradicación de comportamientos que dañan a nuestra institución, tanto deportiva como socialmente. Hacemos un llamado a todas las socias, socios e hinchas de Colo-Colo a ser uno solo en el cuidado al Club. Proteger a nuestra institución es la única forma de seguir siendo referentes y alcanzar nuestros objetivos deportivos”, cerraron.

DATOS CLAVE

Colo Colo futsal fue sancionado con cinco partidos sin público en todo encuentro que organice la ANFP por incidentes en el clásico ante Universidad de Chile.

El Tribunal de Disciplina del Futsal ratificó la medida tras la apelación presentada por el área jurídica de Colo Colo futsal.

El segundo tiempo del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile debe reprogramarse, desestimando los tres puntos al rival.