Colo Colo ya se empieza a planificar para lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ se mueven con todo en el mercado de pases para poder reforzar su plantel pensando en lo que son sus desafíos para el próximo año en el fútbol nacional.

Ante esto, un ídolo del ‘Cacique’ como lo es Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de PicadoTV para hablar del mercado del equipo de Fernando Ortiz, en la que desaprueba que vayan en búsqueda de dos laterales derechos.

“Colo Colo es tan raro que hoy pidió a dos marcadores de punta derechos, como vas a pedir a dos… ¿no tienes la capacidad de formar una marcador de punta en inferiores?”, parte señalando Borghi.

Siguiendo en su explicación, el ‘Bichi’ sabe que la billetera de Colo Colo para el 2026 no será muy grande y por esto, debe ir priorizando por cada uno de los sectores de la cancha para fichar y hace el llamado de fichar tan solo un lateral derecho.

Salinas es una opción en Colo Colo | Foto: Photosport

“Tú pides dos marcadores de punta y te faltan centrales y te faltan delanteros y mediocampistas. Pedí uno bueno, se habla de Matías Fernández y (Francisco) Salinas”, remarca.

Concluyendo, Borghi volvió a remarcar con mucha ironía su gran conocimiento futbolístico en que Colo Colo debe traer a un jugador fuerte para dicha zona y guardar presupuesto para poder reforzar otras zonas del campo de juego.

“Ahí ya son dos, yo no entiendo, yo no cacho nada de fútbol… pero no entiendo”, concluyó.

En Síntesis