El jueves se dio por terminado y aprobado el balance financiero de Blanco y Negro en el ejercicio 2024, el cual se había rechazado en tres oportunidades este año, generando una tremenda incertidumbre en Colo Colo.

Finalmente, fue la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la que envió un nuevo oficio a la concesionaria alba, descartando otra vez las irregularidades en el contrato firmado con la productora DG Medios por una serie de conciertos en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que la oposición a la actual administración encabezada por Aníbal Mosa había rechazado los estados financieros en la Junta de Accionistas de abril, por lo que de manera inédita tuvo que ser convocada una segunda instancia en junio. El resultado fue el mismo, replicándose también en una tercera ocasión en octubre.

Y ahora fue el propio timonel albo quien dio a conocer la determinación de la CMF a través de un video que fue subido a las plataformas del club, donde también reveló un dato que impactó al pueblo colocolino.

Los millones que gasta Colo Colo en las Juntas de Accionistas

Esto porque Mosa expuso que el rechazo permanente y la obligación a realizar nuevas Juntas de Accionistas conllevó un millonario gasto, puesto que al organizar cada una de ellas se destinó entre 30 y 40 millones de pesos.

“Esto ha traído un descrédito para la institución, ha traído también un tema financiero que no es menos relevante, que cada vez que hacemos una junta nos cuesta 30-40 millones de pesos”, expuso el puertomontino.

Lo que complementó haciendo un llamado al directorio de ByN: “Entonces el llamado es a los directores, que nos enfoquemos en lo importante que tenemos hoy día, que es la institución”.

Con estos datos entregados por el timonel albo, se puede deducir que este año la concesionaria gastó cerca de 90 y 120 millones de pesos en total por las Juntas de Accionistas.

El propio Aníbal Mosa transparentó lo que gasta Blanco y Negro en cada una de las Juntas de Accionistas. (Foto: Captura)

En síntesis