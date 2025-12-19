Blanco y Negro tienen este viernes una importante reunión de directorio, en donde quedará sellado el cronograma de la pretemporada y, además, podría haber novedades con nombres que salen del Estadio Monumental como así también otros que podrían llegar.

Fernando Ortiz ya fue ratificado como director técnico del Cacique para la temporada 2026 y, si bien se encuentra en Argentina, dejó una carpeta con nombres a la dirigencia pensando en el próximo año sin competencia internacional.

En esa línea, fue el periodista de De Fútbol Se Habla Así de D Sports, Rodrigo López, quien soltó un bombazo y reveló el nombre que es prioridad para el DT: “Anoten este nombre, central uruguayo de Independiente de Santa Fe, Joaquín Sosa”, dijo.

Colo Colo busca un central uruguayo. | Foto: Photosport

Según el periodista y reportero que cubre a Colo Colo en el día a día, Sosa es prioridad para Ortiz: “Es expresa petición de Fernando Ortiz, quien además puede jugar como lateral izquierdo y es algo que interesa”, agregó.

Joaquín Sosa tiene 23 años, nació futbolísticamente en Nacional de Montevideo y ha defendido las camisetas del mismo Nacional, Rentistas, Liverpool, Bologna y Reggiana de Italia, Dínamo Zagreb de Croacia, Montreal en Canadá e Independiente de Santa Fe donde se encuentra actualmente.

¿Llegará al Estadio Monumental? Lo cierto es que Fernando Ortiz lo pidió y reforzar la zaga es una absoluta necesidad para los albos tras dejar ir a Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

En síntesis

Joaquín Sosa, defensa de Independiente de Santa Fe, es la prioridad de Fernando Ortiz.

El central uruguayo de 23 años fue una petición expresa para reforzar a Colo Colo.