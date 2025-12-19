Universidad de Chile se encuentra en plena planificación de la temporada 2026, donde los azules tendrán que disputar un partido con Palestino en el Estadio Nacional para ver si clasifican a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El cuadro azul, en búsqueda de un técnico tras la salida de Gustavo Álvarez -todavía no confirmada- además busca refuerzos para poder darle un salto de calidad al plantel la próxima temporada.

En esa línea, se acerca el primer refuerzo de los azules y sería nada más ni nada menos que Lucas Romero: “Tenemos una propuesta oficial muy buena por parte de Universidad de Chile, pero ahora la U está con problemas de director técnico. El que estaba renunció y se trancó todo”, dijo Regis Marques, su agente, en conversación con Vs Sports.

Lucas Romero se acerca a la U. | Foto: Photosport

Eso sí, Marques es enfático en señalar que está todo congelado hasta que la U no anuncie a su nuevo técnico: “Mientras no haya un director técnico, está trancada la situación. Pero cuando solucione eso finiquitamos a Lucas Romero ahí”.

En el cierre, Marques se hace el lindo y asegura que su representado es buscado por varios equipos para presionar a la U: “Tenemos 10 clubes ahí sondeando, pero propuesta oficial solo de Universidad de Chile. Olimpia siempre está ahí, pero es difícil”, cerró.

¿Será Lucas Romero el primer refuerzo de Universidad de Chile? Lo cierto es que su agente confirmó que ya tienen un ofrecimiento de la U y es cosa de tiempo para que pueda llegar al CDA.

En síntesis

Lucas Romero recibió una propuesta oficial para unirse a Universidad de Chile en 2026.

El agente Regis Marques confirmó que la negociación depende de la llegada de un técnico.