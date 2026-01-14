Este miércoles Colo Colo viajó a Uruguay para ser parte del torneo de verano Serie Río de La Plata, donde los albos tendrán tres amistosos, contra Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.

El plantel albo llegó cerca del mediodía al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, donde los futbolistas no quisieron hablar con la prensa, pero sí lo hizo el entrenador Fernando Ortiz.

En la instancia, el técnico argentino fue consultado por el mercado de fichajes, ya que el cuadro popular tiene solo a tres refuerzos hasta el momento: Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Ante aquello, el DT se mostró esperanzado en sumar nuevos nombres: “La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto, así que esperemos hasta último momento para poder hablar de refuerzos y demás”.

“Está trabajando la directiva. Una vez terminado en todo sentido, hablaremos en general”, añadió.

Respecto a lo que espera de esta nueva temporada, el Tano Ortiz indicó que le enorgullece estar al mando de este equipo.

“El compromiso que lleva vestir esta camiseta, o ocupar la silla de entrenador, tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento”, completó.

Fernando Ortiz habló por primera vez desde el inicio de la pretemporada de Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

Este jueves 15 de enero, Colo Colo tiene su primer amistoso por la Serie Río de La Plata, donde enfrentará a Olimpia de Paraguay desde las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini.

En síntesis