Colo Colo con Fernando Ortiz como director técnico no tuvo su mejor temporada, la cual estuvo marcada por resultados irregulares, cuestionamientos al rendimiento colectivo y una creciente presión sobre algunos referentes del plantel.

En ese escenario, nombres como Esteban Pavez y Arturo Vidal han quedado en el centro de las críticas, tanto por parte de la hinchada como del análisis mediático.

Pavez, capitán del Cacique en la primera parte del año, pasó de ser uno de los más destacados en la temporada anterior a convertirse en blanco de duras opiniones por su rendimiento y por su polémica frase que involucró a Universidad Católica.

Por otra parte, la distante relación entre el King Vidal y el cuerpo técnico también ha sido tema de conversación en los últimos días.

Pavez y Vidal son los dos más criticados por la parcialidad alba | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Esteban Paredes sale en defensa de Pavez y Vidal

En medio de este clima tenso, una voz autorizada del club decidió alzar la voz para entregar una mirada más amplia. Se trata de Esteban Paredes, uno de los máximos goleadores históricos del Popular, quien abordó sin rodeos la situación de ambos futbolistas.

“No he conversado con ellos. Pero a ver, el año pasado, Esteban Pavez era el mejor de todos y creo que ahora se han ensañado con él. Yo lo voy a defender, porque no sólo él ha tenido la culpa. Hay un plantel de 25 jugadores y todos tienen un grado de responsabilidad”, dijo el exfutbolista a AS Chile.

“Todos sabemos lo que es hoy en día para Colo Colo y todo lo que le ha dado al club por los traspasos. Si bien él (Arturo Vidal) y Pavez tienen contrato vigente, sería lógico una conversación con el entrenador. Yo creo que sí están peleados… Hay que tratar de hacer las paces por Colo Colo”, sentenció.

En síntesis…