Colo Colo se vio sacudido en la presente semana por el tema de la negociación de los premios por clasificación en la Copa Libertadores. Los jugadores no hablaron con la prensa después del 1-1 ante Sportivo Trinidense en Paraguay.

Sin embargo, luego de la derrota por 1-0 ante la Universidad de Chile en el Superclásico, Esteban Pavez sacó la voz y disparó con todo contra la dirigencia de Blanco y Negro. “Cuando pasan este tipo de cosas, sale todo a la luz. Acá en Colo Colo sabemos que los dirigentes siempre tiran las cosas a la luz por conveniencia de ellos. Ya llevo mucho tiempo acá. Sé cómo manejan ellos el tema”, expresó el capitán del Cacique.

Huesi aseguró que esta situación de negociación no influyó: “Nosotros adentro de la cancha nunca pensamos en premios, en nada. Es absurdo pensar en eso. Siempre queremos ganar todos los partidos. Sabemos que en Colo Colo todos los partidos son importantes, de Campeonato, de Copa. Siempre queremos ganar. Eso no es un tema que nos influya para bien o para mal”.

Pavez además muestra autocrítica por la performance en el campo de juego en el Superclásico. “Esto no tiene nada que ver con el partido que hicimos hoy día, con el primer tiempo, eso es totalmente culpa de nosotros. Fue un primer tiempo que no hicimos las cosas bien. Hay muchas cosas tácticas que hicimos mal, los extremos recibíamos de espalda, a mí me costaba girar, me hacían marca personal muchas veces”.

“Esto no es un tema de premios ni dirigencial, es solamente que el primer tiempo estabámos desconcentrados. Creo que el segundo lo hicimos un poco mejor, pero no tuvimos la claridad que queríamos”, agregó.

Esteban Pavez criticó a la dirigencia de Blanco y Negro. (Foto: Photosport)

Esteban Pavez se disculpó con los hinchas de Colo Colo tras derrota en el Superclásico

Esteban Pavez se refirió a la conversación pendiente que existe respecto a los premios y pidió disculpas a los hinchas tras la caída 1-0 de Colo Colo ante la U: “Sí, pero se va a ver más adelante. Sé que a ustedes (prensa) les gusta hablar este tipo de temas. Creo que hoy día lo más importante es dar vuelta la página, pedirle disculpas a la gente, porque sé que les va a doler, tanto como a nosotros. A mí me tocó ganar muchos clásicos, pero sé que siempre queda el que perdiste”.

Por último puso el foco en el partido ante Sportivo Trinidense de este miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental: “Esto es fútbol, tenemos que darlo vuelta, ser muy fuertes de cabeza y el miércoles ganar para meternos a Copa Libertadores que es lo que queremos”.