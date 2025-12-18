Colo Colo ya empieza a ver mucha acción dentro de lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Albos’ quieren dejar en el pasado lo que fue su temporada 2025 y aspiran a tener un mejor rendimiento en el próximo año.

Por esto, en el ‘Cacique’ ya se mueven con todo considerando su escasa billetera para este mercado y analizan nombres para poder reforzar al equipo de Fernando Ortiz.

A pesar de que varios nombres han sido vinculados a Colo Colo en los últimos días, en las próximas horas la dirigencia del ‘Popular’ tendrá una importante reunión de directorio, en la que podría darle tres grandes noticias de mercado a sus hinchas.

Los 3 jugadores que podrían ser oficializados en Colo Colo

En la jornada del viernes 19 de diciembre, los grandes mandos de Colo Colo tendrán una importante reunión, en la que dentro de esta, podrían confirmar a los primeros tres refuerzos para el ‘Cacique’ para la temporada 2026.

Pizarro podría zanjar su vuelta a Colo Colo | Foto: Photosport

Estos serían los del lateral nacional, Matías Fernández, el atacante Damián Pizarro y el portero Jaime Vargas, en las que sus nombres serán analizados por la dirigencia y en caso de ser aprobados por la mayoría, serían los primeros refuerzos de Colo Colo.

La situación del Matías Fernández estaría muy avanzada, en la que incluso ya habrían llegado a un acuerdo en su contrato y solo espera por la aprobación de la mayoría del directorio, para hacer oficial su arribo al club.

Por otra parte, el tema de Damián Pizarro pasa concretamente por el entrenador Fernando Ortiz, quien debe decidir si le da el ‘OK’ al joven atacante nacional para volver a Colo Colo y después, esto deberá ser visado por la directiva.

Otro de los nombres que también podría zanjarse dentro de esta reunión sería el del portero de Deportes Recoleta, Jaime Vargas, quien podría sellar su llegada al ‘Cacique’.

Es por esto, que las próximas horas serán cruciales para Colo Colo, en la que el arribo de ambos jugadores podría ser inminente, como también el de otros candidatos que asoman para reforzar al ‘Cacique’ para el 2026.

