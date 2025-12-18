Una importante polémica se generó en los últimos días dentro del fútbol chileno y todo esto tras lo que fueron los dichos del periodista nacional, Fernando Solabarrieta contra Charles Aranguiz.

El comunicador tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio la Metro y se refirió a lo que fue la elección de mejor jugador del fútbol chileno en el 2025, en la que no considera que el ‘Príncipe’ sea merecedor de dicho galardón.

“Charles Aránguiz hizo un buen campeonato, pero no fue ni cercano ni remotamente el mejor jugador del campeonato y lo eligieron a él, en el premio de TNT”, declaró.

Tras estos dichos, los hinchas ‘Azules’ rápidamente mostraron su desaprobación a estas palabras del comunicador, en donde en las redes le dedicaron un centenar de mensajes por este ninguneo al ‘Bicampeón de América’ con La Roja.

Díaz sale en defensa de Aránguiz | Foto: Photosport

Fueron tantos los comentarios, que estos dichos de Fernando Solabarrieta llegaron al volante y capitán azul, Marcelo Díaz, quien en una publicación de nuestro sitio en Bolavip Chile en Instagram, el capitán azul respondió a estas palabras.

¿Su respuesta? el ‘Carepato’ en su cuenta de Instagram comentó en nuestro post una risa bastante extendida ante estos dichos, mostrando claramente que no está de acuerdo con las palabras del periodista.

Este comentario de Marcelo Díaz ya tiene más de dos mil likes en las redes, en donde los hinchas muestran claramente la aprobación a su reacción a estos polémicos dichos.

