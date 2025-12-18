Universidad de Chile planifica lentamente lo que será su temporada 2026, en la que los ‘Azules’ buscan primeramente zanjar lo que es la situación de Gustavo Álvarez, quien no seguiría en el club para el próximo año.

Luego de esto, en la dirigencia azul esperan dar de forma ágil y precisa con quien sería su nuevo director técnico, en la que el gran candidato es el portugués Renato Paiva, pero otros nombres como el de Fabián Bustos también toman fuerza.

Por esto, en la Universidad de Chile ha existido cierta lentitud por lo que es el tema de los refuerzos para el 2026, una situación que sin duda inquieta pensando en los desafíos del equipo para el próximo año.

En las últimas horas, el conjunto ‘Laico’ recibió un importante mensaje por uno de los jugadores que busca para el 2026, quien se encaminaba a ser el primer fichaje del equipo, pero esta operación parece complicarse en demasía.

Desde Paraguay aprietan a la U por Romero

La opción de Romero se complica en la U | Foto: Instagram

Uno de los nombres que tomaba fuerza para ser el primer fichaje de la U era el volante paraguayo de Recoleta FC, Lucas Romero, con quien la dirigencia azul hizo acercamientos e incluso, se señaló que ya tendría un precontrato acordado con seleccionado de Paraguay.

Pero con el correr de los días, esta negociación se ha ido estancando y en las últimas horas el presidente del club paraguayo, Luis Vidal conversó con el programa ‘Fútbol a lo Grande’ en Paraguay y manifestó que la situación de Romero aún no se define, mientras sigue escuchando otras ofertas.

“Ahora del medio local nos volvieron a llamar por Lucas Romero más las ofertas que tenemos de Chile y Uruguay”, declaró.

Estos dichos claramente ponen en aprietos a la Universidad de Chile en su intención de fichar a Lucas Romero, ya que en caso de no reactivar esta negociación, los ‘Azules’ podrían perder la opción de fichar al volante paraguayo para el 2026.

Los próximos días esperan que puedan ser cruciales para lo que puede ser esta posible operación, en donde en la U esperan zanjar la situación del director técnico y luego, comenzar a avanzar fuertemente en los fichajes.

