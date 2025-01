Colo Colo dejó un mar de dudas tras lo que fue su estreno por la Copa Chile, en donde los dirigidos por Jorge Almirón igualaron a dos tantos ante Deportes Limache en el Estadio Monumental.

A lo que fue este compromiso, el volante y capitán del ‘Cacique’, Esteban Pavez conversó con la prensa en zona mixta y mostró su gran descontento de la tarde del estreno por Copa Chile: la cancha del Monumental, la que no estaba para nada en grandes condiciones.

“La cancha es mala para los dos, pero no está en óptimas condiciones, ojalá de aquí a cuando empiece el campeonato, la cancha esté buena, porque nosotros la necesitamos, pero ese es un tema dirigencial, ojalá que lo arreglen luego para que este óptimo para el torneo”, comenzó señalando Pavez.

Agregando más a esto, el capitán de Colo Colo indicó que hace unos días atrás conversó con la gente correspondiente sobre el estado del terreno de juego, en la que manifestó que no comprendía que estuviera tan deplorable el césped para jugar al fútbol.

“Hace un par de día fui a hablar con la gente que está encargada de la cancha, yo por lo menos no entiendo que hace dos o tres meses la cancha no se ocupa y está en malas condiciones, yo no soy jardinero y no entiendo mucho de canchas, pero creo que si la cancha no se ocupa en dos-tres meses debería estar en óptimas condiciones y no está así”, manifestó.

Pavez y su aprobación a los refuerzos

Cambiando de tema, el ‘Huesi’ aprobó lo que fue el estreno oficial de los refuerzos de Colo Colo en el partido por la Copa Chile, en la que reflejó su felicidad por quienes anotaron y puso fecha para que el equipo pueda lograr engranar todas sus piezas en el 2025.

Colo Colo debutó con una igualdad | Foto: Photosport

“A los refuerzos los vi bien, los vi bastante bien, están todos para jugar. Contento por Seba, sabemos que quería venir para acá, estuvo en divisiones inferiores, hacer un gol en el primer partido es importante para él. El gol de Salomón también es importante. Queríamos ganar el partido, pero no se nos dio”.

“Yo creo que un mes, llegaron varios jugadores nuevos, seguimos hartos del año pasado, pero no es fácil de un día a otro encontrar funcionamiento, muchos jugadores llegaron hace una semana atrás. No hay que alarmarse, es el primer partido, queremos ganar”, apunta.

Finalmente, Pavez hace un importante llamado de atención en Colo Colo pensando en lo que serán los desafíos del ‘Cacique’ en este 2025, en la que es consciente que la clase de errores que cometieron ante Deportes Limache, no pueden volver a ocurrir.

“Intentamos en todo momento, pero ellos con un balón largo, nos metían en el arco, son detalles a considerar y trabajar en la semana. También fue un gol a pelota parada, como el partido con Racing, esos son detalles que te pueden marcar ganar o perder un partido”, finalizó.