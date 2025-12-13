Universidad de Chile ya empezó a trabajar con todo pensando en lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder confirmar un competitivo plantel para el próximo año, el que les permita luchar por títulos importantes.

Por esta misma situación, en el ‘Romántico Viajero’ se viven horas claves para poder definir lo que es la permanencia de un importante jugador de la U de cara al 2026, en la que hoy en día existe un importante debate por lo que es su permanencia en el club.

Se trata del atacante argentino, Lucas Di Yorio, quien espera con mucha expectación lo que será su futuro para la próxima temporada, en la que a pesar de haber logrado un buen año personal con la U, todo parece indicar de que no seguirá en el club.

Dentro de lo que son todas estas interrogantes, en la Universidad de Chile vivirán horas claves para poder terminar de zanjar el futuro de Lucas Di Yorio, en la que se verá si buscarán su continuidad de cara al 2026 o dejan la puerta abierta para que vuelva a Brasil.

Di Yorio a la espera por su futuro | Foto: Photosport

La U tiene la última posibilidad con Di Yorio

Ante la serie de rumores sobre el futuro de Di Yorio, en la U tienen sus últimas horas para poder tomar una definitiva decisión sobre el futuro del atacante argentino, el que los hinchas del ‘Romántico Viajero’ esperan con mucha expectación.

La Universidad de Chile tiene la opción hasta el 15 de diciembre de poder acercarse al Athletico Paranaense -dueño de la carta de Di Yorio- y hacer efectiva la opción de compra del atacante, la que está pactada en 1.5 millones de dólares.

De no existir una manifestación clara de aquí a esa fecha, el jugador terminará su vínculo con la Universidad de Chile y podrá comenzar a conversar con otros clubes para poder definir su futuro de cara al 2026.

En la U siguen analizando internamente lo que es esta situación, en la que saben que su opción de compra está algo alejada al presupuesto que maneja el club y por esto, solo dos caminos son los que quedarían como opción: un nuevo préstamo o poner punto final al ciclo de Di Yorio.

En Síntesis