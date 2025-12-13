Terminó la temporada 2025 de Colo Colo que fue un verdadero y absoluto fracaso, donde el equipo dio pena en Copa Libertadores de América, Copa Chile, Supercopa y en la Liga de Primera, donde ni siquiera pudo clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno de los grandes apuntados por los hinchas -más allá de que tenga responsabilidades o no- es Esteban Pavez, jugador que tiene contrato vigente con los albos por toda la temporada 2026, pero es un misterio su continuidad.

Pavez en la cuerda floja. | Foto: Photosport

Tras ser uno de los más apuntados por la parcialidad alba, Esteban Pavez estaría considerando seriamente partir a préstamo en 2026, aunque el día de ayer entregó una señal que podría ser clave para su futuro.

Fue en la publicación de despedida de Óscar Opazo que el capitán del Cacique le comentó al ‘Torta’: “Te extrañaré mucho en el día a día”, dando una señal de que podría continuar en el Estadio Monumental.

Ahora, solo queda esperar a ver qué determinación toma Pavez en conjunto con Blanco y Negro sobre su futuro y teniendo en cuenta que Fernando Ortiz ya dejó en claro que el ‘Huesi’ no es del gusto del DT para el fútbol que él pretende.

En síntesis

La temporada 2025 de Colo Colo fue un fracaso sin clasificación a Copa Sudamericana.

La continuidad de Esteban Pavez es un misterio, pues el DT Fernando Ortiz no lo tiene en sus planes.