Universidad de Chile sigue en negociaciones con Gustavo Álvarez para dar por terminado su paso por el club, donde el DT ya manifestó que no va a seguir para la próxima temporada pese a tener un contrato vigente con la institución.

Paralelamente, en Azul Azul empiezan a pensar en el armado del plantel para la próxima temporada y, en esa línea, varios deberían ser los nombres que saldrían del CDA para buscar nuevas oportunidades.

Guerra se quiere ir de la U. | Foto: Photosport

En los últimos días se apuntó a Nicolás Guerra para salir, pero la periodista y reportera que cubre a la U para ESPN Chile, Majo Orellana, dijo lo contrario: “No está del todo cerrada. Podría haber nuevas conversaciones para ver qué pasa con esas situaciones. Por eso no se han oficializado”.

Sobre el delantero, puntualizó diciendo que “Yo sé que Nico Guerra no tiene intención de quedarse, tiene ganas de salir al extranjero. Veo difícil que pueda renovar, a menos que no le lleguen ofertas y tenga que terminar renovando”.

Así las cosas, todo indica que Nicolás Guerra no seguirá en Universidad de Chile para la próxima temporada y estaría a la espera de que le caiga una oportunidad en el extranjero para poder continuar su carrera.

