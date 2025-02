Colo Colo tiene una nueva perla entre sus filas. A sus 18 años, ya entrena a la par con el resto del plantel profesional en Macul y se ha ganado importantes elogios de Arturo Vidal.

¿Su nombre? Francisco Marchant. Ya realizó su debut oficial con el cuadro albo (ante Unión San Felipe por Copa Chile) y asoma como pieza sub-21 para cumplir con lo exigido por el reglamento.

A pesar de que ello alegra a su formador, Isaac Cárcamo, también le preocupa. Y cómo no, si fue el encargado de llevarlo desde una escuela de fútbol al Estadio Monumental. Ha seguido todo su crecimiento futbolístico.

“Yo lo único que he dicho en Colo Colo es ‘cuídenlo, por favor, porque no quiero que se chacotee como otros jugadores que han estado y se les han subido los humitos a la cabeza‘”, comenzó señalando a AS Chile.

Tras ello, Cárcamo advirtió a los albos: están frente a un jugador de tremenda proyección. Por eso deben saber llevar su incipiente carrera profesional. Condiciones tiene de sobra.

“Si va por la línea que nosotros queremos, tiene harto futuro. Va a depender de él, porque aquí se meten las pololas, se enamoran…“, destacó.

“Igual, el club hizo algo bien especial, porque en su momento, cuando vieron que era un jugador de proyección, lo llevaron a vivir un rato a la Casa Alba, para tenerlo bien cuidado con la alimentación“, agregó.

“Ahora volvió con los papás, pero Colo Colo le está buscando un lugar para que se establezca con su mamá. Quieren que esté tranquilo”, cerró.

Francisco Marchant ya debutó en el profesionalismo con Colo Colo.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente encuentro de los albos será contra O’Higgins de Rancagua por Primera División. Se jugará este lunes 24 de febrero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.