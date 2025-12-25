Mientras que el fútbol chileno está de vacaciones, en medio de las fiestas de fin de año, los jugadores continúan con su preparación para la próxima temporada, donde varios se han reencontrado, como el caso de dos ex Colo Colo.

Uno de ellos viene de brillar en la Primera B con Santiago Wanderers y, pese a no lograr el ascenso, dio un gran salto firmando por Deportes Concepción para el 2026, por lo que dirá presente en la Primera División.

Se trata del volante ofensivo Ethan Espinoza, quien en las últimas horas se reunió con su excompañero de cantera en el Cacique, el lateral Pedro Navarro, que en la última campaña estuvo en Unión San Felipe.

Ambos se reencontraron en las sesiones de entrenamiento particulares a cargo del preparador físico Sebastián Torres, para no perder ritmo.

La junta quedó inmortalizada con una fotografía que tomó Navarro y subió a sus historias de Instagram, en la que Espinoza volvió a ponerse la camiseta de Colo Colo.

Captura de la historia de Instagram de Pedro Navarro junto a Sebastián Torres y Ethan Espinoza.

Cabe recordar que el atacante de 24 años se formó en el Estadio Monumental e incluso hasta este año seguía perteneciendo al cuadro popular, pues su contrato terminaba el 31 de diciembre.

Aunque con los albos no tuvo muchas oportunidades y desde 2021 ha sido cedido constantemente, pasando por Barnechea, Fernández Vial, Deportes La Serena y Santiago Wanderers.

En la última temporada con los Caturros disputó 40 partidos, anotó nueve goles y dio cuatro asistencias.

