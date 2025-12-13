El mercado de pases ya empieza a dar sus primeros pasos dentro del fútbol chileno, en la que ya todos los equipos de nuestro país empiezan a ver opciones para poder reforzar sus planteles de cara a la temporada 2026.

Dentro de los varios rumores de mercado que se han dejado ver en nuestro país, en las últimas horas se conoció de una interesante puja de dos equipos de la primera división por una de las grandes promesas de Colo Colo y que fue gran figura en esta temporada en la Liga de Ascenso.

Se trata del volante, Ethan Espinoza, quien tuvo una gran temporada 2025 junto a Santiago Wanderers, el que le permitió brillar gracias a su gran nivel futbolístico y esto, ha hecho que dos importantes clubes pongan los ojos en él para el 2026.

Estos dos equipos son O’Higgins de Rancagua y Palestino, quienes pujan por el fichaje del jugador que pertenece a Colo Colo, club con el que deberán entablar conversaciones para quedarse con Espinoza.

Espinoza es el deseo de O’Higgins y Palestino | Foto: Photosport

Esta información la dio a conocer Rodrigo Arellano en su cuenta de ‘X‘, en la que indicó que tanto ‘Celestes’ como ‘Tricolores’ están en la búsqueda del fichaje de Ethan Espinoza, en la que estos días serán claves para conocer el futuro del atacante.

“Ethan Espinoza tiene dos posibilidades para ascender. Por un lado O’Higgins y por otro lado Palestino. El volante de Colo Colo completó 40 partidos y anotó 9 goles con Santiago Wanderers en 2025. Conversando”, fue lo que indicó el comunicador.

En Síntesis