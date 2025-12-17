La gran campaña de Ethan Espinoza en Santiago Wanderers durante la última temporada lo convirtió en uno de los jugadores más destacados de la Primera B, generando altas expectativas sobre su futuro.

Tras un préstamo exitoso, el volante debía regresar a Colo Colo, donde se esperaba que en 2026 pudiera pelear por un puesto en el primer equipo.

Sin embargo, con Fernando Ortiz a cargo de la dirección técnica del Cacique, Espinoza finalmente no entró en los planes del entrenador argentino para la próxima temporada, lo que lo obligó a buscar continuidad en otro club.

Palestino, O’Higgins y Unión Española habían mostrado interés por Espinoza | FOTO: Andres Pina/Photosport

En medio de esta situación, el canterano del cuadro Popular recibió varias ofertas que le permitían mantener protagonismo, pero una propuesta lo terminó de convencer y definió su futuro.

Ethan Espinoza partiría a Deportes Concepción

Según detalló el medio La Estrella de Valparaíso, el volante de 24 años tendría todo listo para estampar su firma en Deportes Concepción, equipo que acaba de ascender a Primera División.

“Por lo mismo, tras renovar contrato por un año más con los de Macul, Espinoza decidió aceptar el ofrecimiento del León de Collao“, informó.

Su llegada al León de Collao busca aportar calidad, ritmo y experiencia a un equipo que pretende asentarse en la categoría y pelear por objetivos importantes en la temporada 2026. Recordar que Espinoza aportó nueve goles y cuatro asistencias durante la pasada temporada defendiendo los colores del cuadro de la Quinta Región.

En síntesis…