Colo Colo sigue evaluando los regresos de sus jugadores a préstamo y uno de los casos que comienza a tomar fuerza es el de Ethan Espinoza, volante de 24 años que este 2025 defendió la camiseta de Santiago Wanderers. El mediocampista completó una campaña de alta participación en Valparaíso, sumando 40 partidos y consolidándose como una pieza habitual en el equipo caturro.

Con el fin de la temporada, el préstamo llegó a su término y el futuro del jugador quedó en una nebulosa. Desde Wanderers, eso sí, hicieron pública su intención de retenerlo. El propio presidente de la institución reconoció la semana pasada que ya se iniciaron conversaciones con Blanco y Negro para explorar la posibilidad de prolongar su estadía en el puerto. “Ojalá se quede Ethan, pero él pertenece a Colo Colo… Igual lo estamos conversando”, afirmó.

En medio de este escenario, Espinoza dejó un mensaje que encendió aún más la incertidumbre. A través de su cuenta de Instagram, el volante publicó una serie de imágenes de su temporada con el Decano, acompañadas de una breve frase: “Gracias por este año”. Un gesto que muchos tomaron como una despedida, mientras otros lo interpretaron como el cierre natural de su préstamo.

El mensaje abrió la puerta a especulaciones respecto a su futuro inmediato, considerando que el ‘Cacique’ deberá decidir si lo incorpora al plantel 2026 o si evalúa enviarlo nuevamente a préstamo. En Macul siguen de cerca sus actuaciones y ven en el jugador un elemento interesante por su despliegue, dinámica y madurez adquirida en Primera B.

Wanderers, por su parte, no quiere perder a uno de los nombres más regulares de su plantel en un año donde buscarán dar el salto definitivo para volver a la máxima categoría. La continuidad de Espinoza sería un golpe anímico clave para el proyecto deportivo del club porteño.

Por ahora, la situación está abierta y se resolverá en las próximas semanas, cuando Blanco y Negro comience a definir las altas, bajas y retornos para la próxima temporada. Ethan Espinoza espera novedades, mientras su buen rendimiento en Valparaíso lo posiciona como una de las decisiones más interesantes del mercado albo.

