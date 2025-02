El Festival de Viña del Mar deleita año a año al público chileno y es una tradición nacional. Algunos artistas chilenos hinchas de Colo Colo triunfaron en la Quinta Vergara como es el caso de los humoristas, Pedro Ruminot, Paúl Vásquez y Dino Gordillo.

De hecho, una Gaviota de Plata llegó al estadio Monumental en la década del 90 y se quedó por décadas en el recinto. El tradicional galardón lo donó el reconocido humorista, Dino Gordillo, quien triunfó en más de una ocasión en Viña del Mar. Este fue el primer gran galardón del cómico, el cual ganó en 1996.

“Esa fue mi primera gaviota en Viña del Mar, de todos mis años que fui, Yo amo Colo Colo. Me sentí participe que todos los colocolinos me habían apoyado, por lo que había logrado en la Quinta Vergara. Por eso fue mi decisión junto a la familia de obsequiar la gaviota a Colo Colo, para la sala de trofeos”, relató el reconocido artista en conversación con BOLAVIP.

La donación ocurrió en el año 1997, sin embargo estuvo pérdida un tiempo e incluso fuera del Monumental, porque volvió a manos del arista. “Estaba Peter (Dragicevic) y yo le hice entrega de la gaviota. Él la mandó a colocar a la sala de trofeos. Después quedó la quiebra, de repente un dirigente me dice ‘sacaron tu gaviota de la sala de trofeos”, llamé y me la recuperaron”, contó.

“Un tiempo la habían sacado, hace mucho tiempo yo la recuperé. Después me la pidieron, porque me pidieron disculpas por lo que habían hecho, que la habían sacado, habían ordenado la sala de trofeos y habían sacado mi gaviota. Entonces me molesté mucho y la pedí de vuelta. Después me llamaron para pedirla de nuevo y la reintegraron, pero no sé si todavía está en la sala de trofeos”, añadió. El galardón volvió recinto e incluso se pudo ver en el sector Océano, cerca del hall principal.

Gordillo aseguró que le dolió cuando sacaron su gaviota: “Después de la quiebra cambió todo el sistema en Colo Colo, reestructuraron la sala de trofeos, le pusieron más cosas, y ahí la habían sacado mi gaviota. Lo supe por un dirigente y él me la recuperó. La tenían por ahí tirada en unas cajas y me dolió mucho como colocolino. Alegué, fui a recuperarla, ahí me pidieron disculpas, la reintegraron de nuevo a la sala de trofeos”.

“Con afecto y amistad a mi Colo Colo querido”, Dino Gordillo, fue la placa que le agregó el artista al galardón que entregó a Colo Colo. El humorista triunfó en Viña 96, 97, 98, 99, 2000, 2011 y 2019.

Dino Gordillo recuerda el afecto de los hinchas de Colo Colo

El humorista recordó el cariño de los colocolinos en el Monumental: “Se da por eso, porque fue un logro muy lindo y siendo colocolino, la gente de Colo Colo, la barra, en general todo el colocolino siempre me ha apoyado en mi carrera y me sentí participe. Después que fui a la quinta Vergara fui al estadio Monumental, toda la gente aplaudiendo. Fue muy hermoso y ahí decidí dejar un recuerdo como colocolino en la sala de trofeos de Colo Colo”.

Actualmente el galardón se encuentra en el recinto de Pedrero luego de su reintegración. Sin embargo, no en el hall central de Océano como se pudo ver hace unos años.