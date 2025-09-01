Colo Colo se quedó con el Superclásico y derrotó a Universidad de Chile en el día de ayer por la cuenta mínima, resultado que deja a los albos en una expectante posición pensando en la clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.

Uno que vio el compromiso desde el banco de suplentes fue Claudio Aquino, uno de los grandes precios que pagó el Cacique esta temporada desde el fútbol argentino y no ha podido ser el jugador desequilibrante que todos esperan.

El ex Vélez Sarsfield habló con la prensa una vez finalizado el compromiso y analizó el partido ante los azules: “Los partidos se hacen trabados, duros. Cuando echaron a uno de ellos nosotros empezamos a ser más protagonistas”, dijo.

Aquino fue suplente ante la U. | Foto: Photosport

Consultado por ser suplente, Aquino no se hace problemas y asegura que “Sé que hay que ayudar al equipo desde el lugar en que nos toque, hoy por suerte tanto yo como los chicos que entraron lo pudimos hacer y ganamos el partido”.

“Es un partido especial para todos, los clásicos son diferentes. Hoy me tocó entrar, traté de hacerlo de la mejor manera y siempre lo haré. A veces las cosas salen mejor, pero estoy contento por la victoria y hay que seguir mejorando”, complementó.

Ahora, habrá que ver si bajo la dirección de Fernando Ortiz, Claudio Aquino puede tener un segundo aire en el Cacique y transformarse en ese volante creativo que tanto quieren y necesitan los albos.

El próximo partido de Colo Colo

El próximo partido de Colo Colo será nuevamente ante Universidad de Chile, duelo válido por la Supercopa y que se disputará el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.