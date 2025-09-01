Colo Colo se quedó con el Superclásico 198 del fútbol chileno y derrotó a Universidad de Chile por la cuenta mínima con un gol de Vicente Pizarro cuando el partido ya entraba en tierra derecha y parecía que terminaba en igualdad.

El Cacique fue más que los azules durante el compromiso y gran parte de eso se explica al hombre extra que tuvieron en cancha tras la infantil expulsión de Franco Calderón cuando apenas transcurría media hora de partido.

Una vez finalizado el encuentro, la tensión se trasladó a la zona de camarines cuando Javier Correa protagonizó un incidente con el que sería un familiar de Víctor Felipe Méndez y, además, hincha de Universidad de Chile.

La U buscará que sancionen a Javier Correa. | Foto: Photosport

El argentino, además, habría insultado a Michael Clark para que ‘controle’ a sus hinchas y fue el mismo presidente de Azul Azul quien se refirió a la situación y mandó a Correa a reflexionar para que después pida disculpas.

Según reveló el portal de noticias AS, Azul Azul no se piensa quedar de brazos cruzados y busca denunciar al delantero al Tribunal de Disciplina de la ANFP para que obtenga algún tipo de sanción deportiva.

Así las cosas, fue un Superclásico 198 bien caliente dentro y fuera de la cancha, donde los albos tuvieron que lamentar el sensible fallecimiento de un hincha tras caer del techo de uno de los sectores del Estadio Monumental.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo quedó en la octava ubicación del Campeonato Nacional 2025 con 31 puntos, a solo una unidad de Cobresal que hoy estaría agarrando el último cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana.