Un extraño suceso ocurrió esta tarde luego del triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Javier Correa, atacante albo titular esta tarde ante los azules, se vio envuelto en un confuso incidente.

En la cancha, los albos vencieron al cuadro de Gustavo Álvarez con solitario gol de Vicente Pizarro. Finalizado el encuentro vino el festejo del “Cacique” y, hasta ahí, todo bien.

Lo extraño de la jornada ocurrió en zona mixta, cuando los jugadores albos hablaban con la prensa. Allí, Javier Correa fue protagonista de un extraño altercado con un presunto hincha del cuadro universitario.

Según informaron desde Radio Cooperativa, la persona con que el atacante del popular se enfrascó sería familiar de Víctor Felipe Méndez. A su vez, según pudo ratificar BOLAVIP, dicha información sería cierta.

Los descargos de Javier Correa

Una vez finalizado este confuso entrevero, el jugador dio un par de declaraciones donde se le veía bastante ofuscado y claramente alterado. No es para menos ya que, según asegura el propio Javier Correa, en dicho momento estaba junto a sus hijos.

“Me tiró un puñete allá adentro, me quiso pegar…”, declaró el jugador a varios periodistas presentes en dicho momento.

Javier Correa se vio envuelto en extraña polémica con un presunto hincha azul quien sería familiar de un jugador albo (Foto: captura TNT Sports)

Asimismo, sostuvo que: “Yo no le hice nada… le dije que no podía estar ahí— Después dicen que es violencia y nosotros no le dijimos nada”.

Finalmente, remarcó que lo que más preocupación le generó fue que sus hijos estaban allí presentes: “Yo estaba con mis hijos y me quiso pegar… es un cobarde. Le dije qué hacía ahí”.