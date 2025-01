Colo Colo se volvió a activar en el Mercado de Fichajes esta semana, donde anunció con bombos y platillos la llegada de Salomón Rodríguez y espera cerrar anunciar lo antes posible la incorporación de Sebastián Vegas para la temporada del centenario.

A Claudio Aquino y el propio Salomón Rodríguez se le debería sumar el jugador del Monterrey y, por lo menos, dos jugadores más que puedan satisfacer el paladar de Jorge Almirón para un año que se viene repleto de desafíos en el plano local e internacional.

Según Hevia, De Paul no estaría muy cómodo en Colo Colo. | Foto: Photosport

Las llegadas, eso sí, no son las únicas preocupaciones que hay en Colo Colo: Maximiliano Falcón dejó la institución de manera abrupta y ahora Coke Hevia anticipó que podría haber un nuevo éxodo en el Estadio Monumental.

El comunicador reveló a través de su cuenta personal de X (Twitter) que Fernando de Paul no estaría muy cómodo en Macul: “Al entorno de De Paul no le ha gustado la valoración que le ha dado el cuerpo técnico tras el tema Cortés. No es fácil por un tema de plata, pero le buscan posibilidades para salir”, aseguró.

Una eventual salida de Fernando de Paul de Colo Colo le generaría un verdadero dolor de cabeza a Jorge Almirón, quien seguramente pediría otro arquero de experiencia para enfrentar los duros desafíos que tiene el Cacique en el año de su centenario.

Colo Colo tiene amistoso de lujo este sábado

Colo Colo tendrá una preparación de lujo para la Supercopa este sábado cuando tenga que enfrentar nada más ni nada menos que a Racing Club de Avellaneda, último campeón de la Copa Sudamericana.