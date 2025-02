Colo Colo no dio pie con bola en su visita a Valparaíso y terminó cayendo por la cuenta mínima ante Santiago Wanderers, club de la Primera B que le propinó al Cacique su primera caída oficial de la temporada del centenario.

El equipo dirigido por Jorge Almirón no se vio bien dentro de la cancha en ninguna de sus zonas, donde no conectó en el mediocampo y las pocas chances que tuvo arriba no fue capaz de concretarlas.

Toby Vega echa de menos a Falcón. | Foto: Photosport

Marcelo ‘Toby’ Vega, ex jugador del Cacique, analizó en Media Punta el mayor problema que está teniendo esta versión de los albos: “Defensivamente es lo que le está costando, ese Falcón. Uno dice que técnicamente no era muy bueno, porque Amor es mejor, pero claro, es el que iba a la marca con el 9, que no lo dejaba jugar”, dijo sobre el defensor que ahora pertenece al Inter de Miami.

“Había aprendido bastante y no se hacía expulsar tontamente. Ese jugador es el que le ha costado encontrar. Con Villagra no lo tiene y con Vegas vamos a ver, porque tiene buena zurda y hay que ver si funciona en esta línea de 3”, sumó sobre la gran sombra que le pesa al Cacique según él.

Lo cierto es que Maximiliano Falcón ya no es parte del Cacique y Jorge Almirón deberá arreglárselas con lo que tiene, donde Emiliano Amor asoma como un fijo en la defensa una vez que comience el Campeonato Nacional 2025.

Colo Colo en el Grupo B

Los albos quedaron en el segundo lugar del Grupo B de la Copa Chile 2025 con un punto en dos compromisos disputados. ¿El líder? Santiago Wanderers que, de momento, lleva canasta limpia en el certamen nacional.