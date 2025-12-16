El Mercado de Fichajes llegó para instalarse en el fútbol chileno en el mes de diciembre y enero, donde los clubes prepararán lo que será la temporada 2026 con los distintos objetivos que tenga cada institución.

En los últimos días, trascendió que César Munder, jugador formado en Universidad Católica y que ahora finalizó su vínculo con Cobresal, podría aparecer de manera sorpresiva en el Estadio Monumental defendiendo los colores de Colo Colo.

Para Toby Vega, es imposible que César Munder vaya a Colo Colo. | Foto: Photosport

Más allá de los rumores y sondeos de mercado, uno que cree que la operación es prácticamente imposible de realizarse es Marcelo ‘Toby’ Vega, ex jugador albo: “Imposible que vaya a Colo Colo, porque tienen a Claudio Aquino”, dijo en el programa Picado TV.

Vega cree que la única opción que podría tener, eventualmente César Munder, es si se va Lucas Cepeda, pero igual él traería a otro jugado: “Puede entrar, pero creo que la prioridad número uno es poder traer a Bruno Barticciotto”, agregó.

Lo cierto es que César Munder no iría más en Cobresal y definirá su futuro en los próximos días, donde suena fuerte en el Estadio Monumental y también para volver a San Carlos de Apoquindo y defender los colores del equipo que lo formó como futbolista profesional.

