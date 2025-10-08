La Selección Chilena Sub 20 no va más en el Mundial de la categoría tras quedar en el camino en los octavos de final, donde México le dio una verdadera y auténtica paliza tras golear a La Roja por un claro y contundente 4-1.

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Chilena en categorías mayores y luego en la adulta fue Marcelo ‘Toby’ Vega, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports no se lo mandó a decir con nadie al DT.

Chile fue humillado por México. | Foto: Photosport

“Yo le quiero decir algo a Nicolás Córdova, con el respeto que se merece, que las mediciones siempre sirven, pero en la medida que ganes y hagas goles. En el fútbol se gana con goles, no con mediciones”, dijo.

En esa línea, complementa diciendo que “Siempre sirve para cuando tu pierdes y excusarte con esto, que corriste más, que tuviste llegadas, pero al final en el juego con Japón y México tiene que entender que el fútbol no es así”.

“Tiene que entender que no hay que ser tan soberbio. Nosotros nos hemos dedicado toda la vida a ver fútbol y jugarlo, muchos años y todos tenemos una forma de ver el fútbol. Se respeta la forma de él y los demás, pero cuando te va mal en esto no hay excusa, porque no fuiste capaz ni con las mediciones de sobrepasar a equipos que eran inferior a ti”, sumó en el cierre.

El saldo de La Roja en el Mundial

El saldo de la Selección Chilena Sub 20 en el Mundial fue una agónica victoria ante Nueva Zelanda en el epílogo y tres caídas ante Japón y Egipto en la fase de grupos y México en los octavos de final de la cita mundialista.